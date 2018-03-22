ليفربول ينافس 3 أندية إيطالية لضم نجم ريال مدريد

المواطن - محمد سمعه

يتنافس نادي ليفربول الإنجليزي مع الأندية الإيطالية روما وميلان ويوفنتوس على التعاقد مع اللاعب الإسباني داني سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد الإسباني.

وأفاد موقع DIAIO GOL الإسباني أن ليفربول سينافس روما وميلان واليوفي على ضم سيبايوس، والذي بات قريباً من ترك ريال مدريد بعد نهاية الموسم الحالي.

ومنذ انتقال سيبايوس إلى ريال مدريد من نادي ريال بيتيس لم ينجح اللاعب في التألق مع النادي الملكي، ولم ينجح كذلك في إقناع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بقدراته.

ويرغب ليفربول في التعاقد مع سيبايوس ليكون بديلًا للاعب الألماني إيمري تشان والذي يقترب من ترك النادي الإنجليزي والانتقال إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.







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