ليل السلي ليس آمنًا.. مجهولون يعتدون على وافد !

المواطن- الرياض

تعرض وافد لاعتداء في حي السلي بالعاصمة الرياض.

ووثق مواطن مقطع فيديو، انتقد فيه انعدام الأمن؛ لأن هذه الحادثة ليست الأولى، بل إن حوادث الاعتداء يتعرض لها مواطنون ووافدون من قبل مجهولين، خاصةً في ساعات الليل المتأخرة.

ولم يوضح المقطع جنسية الوافد الذي تعرض للاعتداء، وإن أكد موثق الفيديو أنه تعرض لعملية سرقة بالإكراه، وضرب مبرح أدى إلى إحداث إصابات ظاهرة بوجهه.

#توضيح مقطع : انقذوا #حي_السلي بمدينه #الرياض من الاعتداء المتكرر على المقيمين والمواطنين والممتلكات ..

وصل الجهات المعنية الله يقويهم . pic.twitter.com/RaOpiGXZPp — خالد الزيدان (@zidankkzidan) March 17, 2018







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