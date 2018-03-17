ليل السلي ليس آمنًا.. مجهولون يعتدون على وافد !

ليل السلي ليس آمنًا.. مجهولون يعتدون على وافد !

2018/03/17
الساعة 10:40 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن- الرياض

تعرض وافد لاعتداء في حي السلي بالعاصمة الرياض.

ووثق مواطن مقطع فيديو، انتقد فيه انعدام الأمن؛ لأن هذه الحادثة ليست الأولى، بل إن حوادث الاعتداء يتعرض لها مواطنون ووافدون من قبل مجهولين، خاصةً في ساعات الليل المتأخرة.

ولم يوضح المقطع جنسية الوافد الذي تعرض للاعتداء، وإن أكد موثق الفيديو أنه تعرض لعملية سرقة بالإكراه، وضرب مبرح أدى إلى إحداث إصابات ظاهرة بوجهه.

 

 

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