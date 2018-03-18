ليوناردو .. ورقة الأهلي الرابحة هذا الموسم

المواطن - مروة نبيل

نجح البرازيلي ليوناردو سوزا في استعادة مستواه والتألق مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة الماضية قبل مرحلة الحسم في الدوري السعودي للمحترفين.

وبدأ ليوناردو سوزا منافسات الموسم الرياضي الجاري بمستوى مميز للغاية مع النادي الأهلي إلا أن مستواه تراجع بشكل تدريجي، قبل أن تتسبب مشكلة تأخره في العودة من بلاده عقب الإجازة التي حصل عليها في شهر يناير الماضي في فقدان موقعه الأساسي.

وتخطى ليوناردو سوزا هذه المشكلة وفرض نفسه على تشكيلة النادي الأهلي مُجددًا، ليقوده لتحقيق انتصار تلو الآخر، ويُقدم مستوى مميزاً معه، ليكون ورقة الراقي الرابحة في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.

وسجل ليوناردو سوزا هدفًا في شباك الرائد ضمن منافسات الجولة الـ18 المؤجلة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ولم يكتفِ بذلك بل قام بصناعة الهدف الثاني الذي سجله النجم السوري عمر السومة، ليُحقق رقمًا مميزًا مع النادي الأهلي.

وأصبح ليوناردو سوزا ثالث لاعب في تاريخ النادي الأهلي يُساهم في إحراز 15 هدفًا على الأقل، خلال منافسات الموسم الأول له مع الراقي ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين حيث أنه سجل 9 أهداف وقام بصناعة 6 آخرين حتى الآن.

وسبق ليوناردو سوزا في تحقيق هذا الرقم، البرازيلي مارسيلو كاماتشو خلال منافسات الموسم الرياضي 2011/ 2012، عندما ساهم في 18 هدفًا مع النادي الأهلي، وعمر السومة موسم 2014/ 2015 بـ24 هدفًا.







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