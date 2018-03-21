مؤسسة التراث تدشن كتاب (سلمان) في معرض الرياض الدولي للكتاب

المواطن - الرياض

في إطار مشاركتها في معرض الرياض الدولي للكتاب هذا العام، تُدشن مؤسسة التراث الخيرية كتاب “سلمان” الذي يرصد مسيرةَ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وعطاءه في خدمة وطنه وأمته والإنسانية، من خلال مجموعة نادرة من الصور التاريخية التي تسجل محطات مهمة في مسيرته الحافلة بالإنجازات على كل الصُّعُد، مع سيرة مقتضبة لأبرز محطات حياته يحفظه الله.

وعبَّر صاحبُ السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز -مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة التراث الخيرية- عن الاعتزاز بتوثيق جوانب من مسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- المفعمة بالأعمال والإنجازات الوطنية الخالدة، والأعمال الإنسانية والخيرية المثمرة، مؤكداً سموه أهمية التوثيق التنوع المصادر لسيرة الملك سلمان قياساً بما تحقق فيها من إنجازات مختلفة على مدى سنين طويلة ومواقع ومجالات مختلفة، كان لها التأثير المباشر في مسيرة الوطن والمواطن.

وأبان سموه أن مؤسسة التراث عملت على إصدار “سلسلة من الكتب التي تركز على الصور التاريخية لبعض ملوك المملكة العربية السعودية، وهم: الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود -طيب الله ثراه-، والملك سعود، والملك فيصل، والملك خالد، رحمهم الله. إلى جانب كتاب توثيقي مصور عن الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، رحمه الله، (أمير دولة البحرين)”، مشيراً إلى إنجاز المؤسسة “الأرشيف الوطني للصور التاريخية للمملكة العربية السعودية لمصلحة مكتبة الملك فهد الوطنية”، ويضم أكثر من 70 ألف صورة.

ويرصد كتاب (سلمان) من خلال الصور نشأة الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وطفولته، وحياته الأسرية، وعلاقاته مع إخوانه الأمراء، واهتمامه الواضح بالعمل الإنساني، وعلاقات العمل في داخل المملكة وخارجها، ولقاءاته مع مسؤولي العالم، وتركيزه في القضايا الوطنية والقومية، إلى جانب البعد الإنساني الذي يلمسه كثيرون من الذين يتعاملون معه، حفظه الله، ومسيرته الحافلة حتى مبايعته ملكاً للمملكة العربية السعودية في3 ربيع الآخر1436هـ الموافق 23 يناير 2015م.

وتساهم مؤسسة التراث الخيرية، وهي مؤسسة وطنية أسسها ويرأس مجلس أمنائها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في خدمة التراث الوطني السعودي، والتراث العربي والإسلامي منذ تأسيسها سنة 1417هـ ، وتسعى إلى المحافظة على هذا التراث.

وتعمل مؤسسة التراث الخيرية على تعزيز المفهوم الوطني للتراث وتأكيد أهميته، وقد حصلت مؤسسة التراث الخيرية على الجائزة العربية الكبرى للتراث التي تمنحها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، وذلك عن فرع التعريف بالتراث ونشره عبر مختلف وسائل الاتصال العصرية والمكتوبة سنة 2012م، كما نالت التراث جائزة الدكتور عبدالرحمن الأنصاري لخدمة آثار المملكة 2017م، عن فئة الرواد من علماء الآثار السعوديين، وذلك نظير دورها الرائد وإسهاماتها في مجال تطوير مواقع الآثار وتأهيلها.







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