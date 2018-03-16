مؤسسة الملك عبدالله تبدأ استقبال طلبات التخصيص السكني ببارق في هذا الموعد

المواطن - أحمد الشهري - بارق

أعلنت مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه، للإسكان التنموي، بدء استقبال طلبات الراغبين في الحصول على التخصيص السكني الخيري في محافظة بارق والمراكز التابعة، وشمالها، اعتبارًا من يوم الاثنين 2/ 7/ 1439، ولمدة أسبوعين، في مقر جمعية البر الخيرية في المحافظة بجوار المحكمة العامة ببارق.

وأوضح المدير التنفيذي لجمعية البر الخيرية في بارق علي بن حسن شعتور، أنَّه سيتم التأكد من مطابقة الهوية الوطنية وكارت العائلة، مع الأصل، مضيفًا أنَّه سيتم التوقيع على ثلاثة تعهدات تؤكد الشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- عدم امتلاك عقار.

3- غير حاصل على قرض سكني.

4- عدم امتلاك أرض.

5- عدم امتلاك سجل تجاري قائم.

6- الوحدة تخصيص وليست تمليك.

7- الأولوية للمستفيدين من الجمعية، والضمان الاجتماعي.

وحددت الجمعية الطلبات التالية للحصول على التخصيص السكني:

1- صورة الهوية الوطنية مع إحضار الأصل للمطابقة.

2- صورة من كارت العائلة أو إصدار جديد مع إحضار الأصل للمطابقة.

3- التوقيع على التعهد قبل استلام النماذج.

4- تعبئة النماذج الخاصة بالجهات ذات العلاقة.

5- الحضور شخصيًّا لصاحب الطلب ما عدا المطلقات والأرامل يحضر الوكيل الشرعي.

6- تسجيل رقم الجوال الخاص مع رقم بديل.

يشار إلى أنَّ الوحدات السكنية تقع شمال محافظة بارق، وعددها 100 وحدة سكنية.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :