مؤسس فيسبوك يعتذر عن خيانة الأمانة وتسريب بيانات المشتركين

المواطن - متابعة

اعتذر موقع فيسبوك رسميًا عما وصفه البعض بأنه خيانة الأمانة وتمرير بيانات المشتركين إلى إحدى الشركات المهتمة بتحليل اتجاهات الرأي العام.

ونشر مؤسس موقع فيسبوك إعلانًا على صفحة كاملة في العديد من الصحف البريطانية، بعد أن حصلت شركة استشارات سياسية على بيانات 50 مليون مستخدم في بريطانيا.

وواجه فيسبوك واحدة من أسوأ الأزمات التي تعرض لها في حياته بعد أن أطلق عدد من المشاهير حملة لإلغاء حساباتهم في الموقع الأشهر بين مواقع التواصل الاجتماعي بعد التأكد من تسريب بيانات المستخدمين.

وقال مارك زوكربيرغ في بيان الاعتذار الذي تم نشره اليوم : “علينا مسؤولية حماية معلوماتنا، وإذا لم نتمكن من ذلك فنحن لا نستحقها”.

وأضاف زوكربيرغ: إن تطبيقًا أعده باحث جامعي سرب بيانات ملايين المستخدمين في عام 2014.

وتشير التسريبات إلى أن شركة الاستشارات السياسية “كامبريدج أناليتيكا” حصلت بشكل غير مشروع على معلومات عن المستخدمين لإعداد تحليلات عن الناخبين الأميركيين، استخدمت فيما بعد للمساعدة في انتخاب الرئيس دونالد ترامب في عام 2016.







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