مؤشر الأسهم السعودية يغلق على انخفاض عند 7744.68 نقطة

المواطن - واس:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 30.74 نقطة ليقفل عند مستوى 7744.68 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 177 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 120 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 56 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 121 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات إكسترا, وأسمنت ينبع, ودار الأركان, ومجموعة السريع, وأسمنت الجنوب الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سلامة, وتكافل الراجحي, وملاذ للتأمين, وولاء, والاتحاد التجاري, فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.69% و 9.98%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء، والراجحي, وسابك, وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, وسابك, والإنماء, ودار الأركان، والتعاونية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 2.32 نقطة ليقفل عند مستوى 3023.31 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 900 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 46 ألف سهم تقاسمتها 158 صفقة.







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