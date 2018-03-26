مؤشر الأسهم السعودية يواصل رحلة الصعود بتداولات تجاوزت 4.1 مليار ريال

المواطن - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 14.83 نقطة ليقفل عند مستوى 7857.46 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.1 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 173 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 96 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 78 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 95 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات دور, والمتقدمة, والمستشفى السعودي الألماني, وينساب, وبروج للتأمين الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات دراية ريت, ووفرة, وتعليم ريت, والجزيرة ريت, وجاكو فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.08% و 10.00% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء، وكيان السعودية, والراجحي, ودراية ريت هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, والإنماء, ودار الأركان, وسابك، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 0.17 نقطة ليقفل عند مستوى 2986.40 نقطة, وبتداولات تجاوزت 1.6 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 104 آلاف سهم تقاسمتها 242 صفقة.







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