مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع عند 7840.94 نقطة

المواطن - واس:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 79.20 نقطة ليقفل عند مستوى 7840.94 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.1 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 213 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 117 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 80 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أنابيب السعودية, ودار الأركان, والاتصالات, والصناعات الكهربائية, والعالمية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ساكو, ونماء للكيمياويات، والراجحي ريت, والحكير، ومتلايف إيه أي جي العربي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.17% و 2.25% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء، وكيان السعودية, والراجحي, وزين السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, وسابك, ودار الأركان, والإنماء، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية، اليوم، مرتفعًا 2.38 نقطة ليقفل عند مستوى 2979.09 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.3 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 56 ألف سهم تقاسمتها 91 صفقة.







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