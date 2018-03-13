مؤمن زكريا حقق هذا الإنجاز المميز في مباراة الأهلي والغرافة

المواطن - محمد سمعه

تمكن النادي الأهلي من تحقيق تعادل ثمين أمام ضيفه نادي الغرافة القطري؛ بنتيجة هدف لكل فريق، في إطار لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ونجح اللاعب المصري مؤمن زكريا في تسجيل هدف التعادل للنادي الأهلي في شباك الغرافة في الدقيقة الـ59 من عمر المباراة، حيث يُعد هذا الهدف أول أهداف مؤمن زكريا مع فريق الأهلي في البطولة الآسيوية.

وأصبح رصيد النادي الأهلي بعد التعادل 8 نقاط في صدارة المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا، بينما أصبح رصيد الغرافة 5 نقاط في المركز الثاني في المجموعة الأولى.

ويرغب النادي الأهلي في الفوز في آخر جولتين من مرحلة دور المجموعات والبقاء في صدارة المجموعة الأولى لمجموعة صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية في البطولة الآسيوية في مرحلة دور الستة عشر.

يذكر أن النادي الأهلي هزم نادي القادسية بهدف دون رد، في الجولة الـ24 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، حيث سجل هدف الفوز للراقي اللاعب معتز هوساوي.

ويتواجد النادي الأهلي في المركز الثاني في ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين برصيد 48 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال صاحب المركز الأول.

ويرغب الأهلي في المنافسة بقوة على لقب الدوري السعودي والظفر به في الموسم الحالي تحت قيادة المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، خاصة أن الأهلي لم يفز بلقب الدوري السعودي منذ موسم 2015- 2016.







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