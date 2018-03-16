ماتيس يحذر من وقف الدعم الأميركي للتحالف العربي في اليمن

المواطن - متابعة

حذر وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس من تقليص أو وقف الدعم العسكري الذي تقدمه بلاده لقوات التحالف العربي في اليمن مناشدًا المشرعين الذين يدرسون ما إذا كان ينبغي إنهاء مشاركة واشنطن في دعم التحالف إلى عدم تقييد هذا الدعم.

وأوضح ماتيس أن الدعم الأميركي الذي يشمل مساندة مخابراتية محدودة وإعادة تزويد طائرات التحالف بالوقود يهدف إلى التوصل إلى حل في نهاية المطاف عن طريق المفاوضات وبوساطة الأمم المتحدة.

وقال ماتيس للصحفيين خلال عودته من الشرق الأوسط إلى واشنطن : يجب أن نصل بهذا إلى تسوية عن طريق التفاوض.

ويسعى مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى الاستفادة من مادة في قانون صلاحيات الحرب لعام 1973 يسمح لأي عضو بمجلس الشيوخ التقدم بمشروع قانون بشأن سحب القوات الأميركية من الصراعات التي لم يقر الكونجرس المشاركة فيها.







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