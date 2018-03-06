ماذا تنتظر الجماهير من مباراة الهلال والريان؟

المواطن - محمد سمعة

تنتظر جماهير الزعيم في مباراة الهلال والريان القطري، في إطار لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم فوز الفريق الهلالي وحصده لأول 3 نقاط في مرحلة دور المجموعات.

وقبل مباراة الهلال والريان كان الزعيم تعادل في الجولة الأولى أمام نادي العين الإماراتي بدون أهداف، وخسر في الجولة الثانية من فريق استقلال طهران الإيراني بهدف دون رد.

ورحل المدرب الأرجنتيني رامون دياز عن تدريب الزعيم بعد الخسارة في مباراة الهلال واستقلال طهران بهدف دون رد، حيث اتجه مجلس إدارة الهلال بقيادة الأمير نواف بن سعد إلى تعيين المدرب الأرجنتيني خوان براون لتدريب الزعيم حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان الشوط الأول من مباراة الهلال والريان انتهى بتقدم الفريق القطري بهدف دون رد، وفي الشوط الثاني نجح لاعبو الهلال في تسجيل هدف التعادل عبر المدافع عبدالله الزوري.

وخسر الزعيم لقب دوري أبطال آسيا في العام الماضي في مباراة الهلال وأوراوا الياباني، حيث انتهت مباراة الذهاب في مدينة الرياض بالتعادل بهدف لكل فريق.

وفي مباراة الهلال وأوراوا في مرحلة الإياب تمكن النادي الياباني من الفوز بهدف دون رد ليتوج باللقب الآسيوي ويتأهل إلى كأس العالم للأندية في الإمارات.

وقبل مباراة الهلال والريان اليوم في دوري أبطال آسيا، نجح الزعيم في تحقيق الفوز في الجولة الـ23 على حساب نادي الفيصلي بهدف دون رد سجله المهاجم التشيلي جيليمن ريفاس.

تُقام مباراة الهلال والريان خارج الأراضي السعودية، حيث تُعد ثاني مباراة لنادي الهلال تُقام خارج المملكة بعد إقامة مباراة الهلال واستقلال طهران في الجولة الثانية من دور المجموعات على ملعب السيب في سلطنة عمان.

ستُقام مباراة الهلال والريان في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.







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