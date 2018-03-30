ماذا قال آل الشيخ في اللقاء الشهري مع الجماهير على تويتر؟

المواطن - مروة نبيل

حرص رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ على التواصل مع الجماهير عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وأكد تركي آل الشيخ عبر حسابه على “تويتر” استقباله لأسئلة الجمهور حتى نهاية جلسة الأكسجين، حيث إنه يمر بوكعة صحية بسيطة.

ورصد حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على “تويتر”، أبرز ما جاء في لقاء تركي آل الشيخ الشهري مع الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة.

وجاءت أبرز 14 تصريحا لرئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ عبر “تويتر”، كالتالي:

انتهى الاستشاري من عمله في ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، والمقاول سيبدأ العمل في شهر 6 المقبل، والطاقة الاستيعابية للملعب ستزيد من 17 إلى 25 ألف، وستكون هناك بوكسات خاصة.

لن نتجه لحل التجنيس وخصوصًا في خانة المهاجم.

من الصعب إقامة مباراة الأهلي وأُحد في الجولة الأخيرة من الدوري في ملعب الجوهرة لانشغاله بمنافسات WWE.

اللاعب السعودي لا يمتلك ثقافة اللاعب المحترف.

نعمل على أن يكون لدينا ملاعب بدون مضمار، وكذلك نسعى ليكون شراء التذكرة الإلكترونية مرتبطا برقم الهوية الوطنية، ورقم الجواز للقادمين من الخارج.

ستكون هناك زيادة لعدد الأندية في المستقبل.

أعدكم بأن تكون البطولة العربية حدثًا للتاريخ.

الأمير خالد بن عبدالله ابتعد عن الوسط الرياضي برغبته ولا أحد يستطيع إبعاده.

سأكون أول الحاضرين لمنافسات WWE بجدة 27 أبريل.

قريبًا سيكون هناك خبر سار عن اللاعب محمد نور.

لا أتدخل في عمل مدرب المنتخب السعودي.

أرشح اللاعبين عبدالله الحمدان وعبدالفتاح آدم لقيادة هجوم الأخضر في مونديال روسيا.

الموسم القادم سيكون هناك 6 لاعبين أجانب في الملعب ولاعب واحد في الاحتياط.

في أبريل سيتم الكشف عن استاد النادي الأهلي المصري.







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