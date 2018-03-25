ماذا قال التمياط عن معسكر الأخضر وهدف العويران؟

المواطن - مروة نبيل

أكد نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، نواف التمياط، أن معسكر الأخضر في مدينة ماربيا الإسبانية، فرصة مناسبة من أجل تعايش اللاعبين مع أجواء بطولة كأس العالم التي ستُقام في روسيا الصيف المقبل.

وقال نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم: “نريد وضع اللاعبين في نفس الظروف التي تنتظرهم في المونديال، حيث توالي المباريات، وفوارق زمنية في حدود 3 أيام، ما يتطلب الاستعداد بطريقة خاصة”.

وأضاف التمياط: “التقييم الحقيقي يكون بعد انتهاء الإعداد، وليس أثناء الفترة، لأن الهدف هو اكتشاف الأخطاء، والعمل على إصلاحها، فضلًا عن أن التقييم يكون مقرونًا بالظروف المحيطة، وليس منفصلاً عنها”.

وأشار التمياط إلى أن هدف المنتخب السعودي من مباراة بلجيكا الودية الدولية، هو نفس الهدف الذي يسعى لتحقيقه في مونديال روسيا 2018، وذلك وفقًا لتصريحاته التي نشرها حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي على “تويتر” عبر مقطع فيديو قصير.

وتابع تصريحاته بشأن مباراة بلجيكا الودية: “هدف العويران في شباك بلجيكا في مونديال 1994، ونتذكر أن المنتخب ظهر في 3 نسخ بعد هذا الهدف، وهذا ما يجب أن يتعلمه كل عناصر المنتخبات السعودية، وما يجب العمل من أجله، وهو التواجد دائما مع أفضل 32 منتخبا”.

وشدد نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على أن مباراة أوكرانيا الودية التي انتهت بالتعادل الإيجابي كانت ناجحة للغاية، خاصة أنها ساعدت على حدوث احتكاكات قوية مع لاعبين يتمتعون بالقوة البدنية، كما أن الأخضر ظهر بشكل جيد في الشوط الثاني.

وبشأن توافر تذاكر مباراة السعودية وبلجيكا بشكل مجاني للجماهير، قال نواف التمياط: “من سيحضر سيكون في العين وعلى الرأس”.

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الأولى بنهائيات كأس العالم 2018 مع منتخبات روسيا، أوروغواي ومصر، وسيلعب الأخضر المباراة الافتتاحية للمونديال أمام البلد المضيف.







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