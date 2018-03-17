ماذا قال السومة بعد تألق #محمد_صلاح في مباراة واتفورد؟

المواطن - محمد سمعه

حرص السوري عمر السومة، مهاجم النادي الأهلي، على تقديم التهنئة لمحمد صلاح بعد إحرازه 4 أهداف في مباراة ليفربول وواتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي.

وكتب السومة تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلًا: “محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي”.

وكان صلاح نجح في الصعود إلى صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 28 هدفًا وبفارق 4 أهداف عن النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

ويذكر أن محمد صلاح نجح في التألق مع ليفربول في أول موسم له مع الريدز، حيث سجل فوق الـ30 هدفًا في كافة المسابقات مع الريدز.

يعتمد ليفربول بقوة على اللاعب محمد صلاح، وذلك من أجل الذهاب بعيدًا في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي.







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