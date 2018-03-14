ماذا قال الشيخ على قائمة الأخضر ودوري الدرجة الأولى؟

المواطن - مروة نبيل

كشف المتحدث الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، محمد الشيخ، عن موعد الإعلان عن قائمة الأخضر للمعسكر المقبل، استعدادًا لمنافسات كأس العالم.

وقال محمد الشيخ خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”: “سيتم الإعلان عن قائمة المنتخب السعودي يوم الجمعة المقبل، وبعد انضمام اللاعبين وإجراء الفحوص الطبية سيتوجه الأخضر إلى إسبانيا”.

وتابع تصريحاته قائلًا: “مدرب الأخضر خوان بيتزي لديه تصور كامل عن لاعبي المنتخب، واللاعبين السعوديين المحترفين إذا تم استدعاؤهم لقائمة المنتخب سيشاركون في المباريات المجدولة في أيام الفيفا”.

وأضاف المتحدث الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم قائلًا: “المرحلة الأولى والثانية من الاستعداد كانت مرحلة لتعرف المدرب على إمكانيات لاعبي الأخضر، والمرحلة الحالية هي بداية حقيقية للاستعدادات والتحضيرات لمنافسات كأس العالم”.

وبشأن بطولة دوري الدرجة الأولى، قال الشيخ: “الاتحاد السعودي لكرة القدم يعتبر النهوض بدوري الدرجة الأولى من أهم أولوياته، لاسيما وأنه يحمل اسم دوري الأمير محمد بن سلمان.. ولدينا تطلعات كبيرة لمستقبل هذا الدوري”.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :