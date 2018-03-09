ماذا قال تركي آل الشيخ عن سعد الشهري؟

المواطن - مروة نبيل

أشاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، بالمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، سعد الشهري، بعد تقديم فارس الدهناء لمستوى مميز تحت قيادته.

وتفاعل تركي آل الشيخ مع المستوى الذي يُقدمه الاتفاق أمام الهلال، وكتب عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “سعد الشهري لازم يدرب منتخب الشباب”.

ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مستوى مميزًا في الدوري السعودي للمحترفين تحت قيادة المدرب الوطني سعد الشهري، ونجح في استعادة توازنه وحصْد عدد من النقاط المهمة التي ساعدته في التقدم بجدول ترتيب المسابقة المحلية.

ولم يخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في آخر 8 مباريات لعبها في الدوري السعودي للمحترفين، حيث إنه نجح في تحقيق الفوز في 5 لقاءات، وكان آخرها مواجهة الهلال اليوم، وخسر 3 مواجهات.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق على نظيره الهلال اليوم ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين بهدفين لهدف، أحرزهما محمد الكويكبي وفيليب كيش في الدقيقتين 58 و85، وأحرز للزعيم محمد الشلهوب في الدقيقة 94.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق رصيده لـ33 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عند 49 نقطة في صدارة الترتيب.







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