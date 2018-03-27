ماذا قال خالد القروني عن نتيجة مباراة الهلال والشباب الثقيلة؟

المواطن - مروة نبيل

أكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالليث، خالد القروني، أن مباراة الهلال والشباب الودية كانت مفيدة للغاية، على الرغم من الهزيمة الثقيلة بتسعة أهداف.

وعلق خالد القروني على نتيجة مباراة الهلال والشباب قائلًا: “في المباريات الودية نبحث عن الاستفادة الفنية.. معظم اللاعبين في المنتخبات سواء الأجانب أو السعوديين المنضمين للأخضر الشباب والأولمبي والأول الذي يضم حسن معاذ وعبد الله الخيبري”.

وتابع القرني تصريحاته بشأن مباراة الهلال والشباب لبرنامج “الخيمة” المذاع على قناة KSA SPORTS قائلًا: “شيء طبيعي أن نلعب مباراة قوية لتجهيز باقي اللاعبين خاصة أن هناك مواجهات متبقية في الدوري السعودي للمحترفين”.

وأضاف: “دائمًا كمدرب لا أُحاسب على النتيجة وإن كانت ثقيلة، ولكن في المباريات الودية يجب معرفة ما هي الاستفادة الفنية من هذه المباراة، اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الهلال والشباب خاصة في الشوط الأول لم يكن لديهم جاهزية، ولكن حرصت أن يكون الجميع في فورمة المباريات”.

وعن تشكيلة الليث في مباراة الهلال والشباب والتي ضمت أسماء كبيرة، قال خالد القروني: “نعم أسماء كبيرة، ولكن لم تكن تلعب المباريات”.

وبسؤاله عن تأخر الليث بـ6 أهداف بعد مرور 33 فقط على انطلاق مباراة الهلال والشباب الودية، قال: “من شارك في الشوط الأول لم يكن جاهزًا للمباريات، ولكن حاولت منحهم فرصة من أجل الاستعداد للمباراتين المقبلتين”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “بعد مشاركة عدد من لاعبي الفريق الأولمبي كان شكل الليث أفضل بكثير”، وعن استقبال ثلاثة أهداف في مباراة الهلال والشباب بعد مشاركتهم، رد قائلًا: “نعم سُجلت ثلاثة أهداف، ولكن شكل الفريق كان أفضل كثيرًا”.

وعن الجوانب الإيجابية التي خرج بها من مباراة الهلال والشباب بعيدًا عن النتيجة الثقيلة، قال خالد القروني: “وقفت على مستوى اللاعبين وجاهزيتهم، خاصة أن الغالبية في الشوط الأول لم يشاركوا بشكل مستمر من قبل”.

وانتهت مباراة الهلال والشباب التي أُقيمت، مساء أمس الاثنين، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف المباريات سواء المحلية أو القارية، بفوز الزعيم بتسعة أهداف مقابل هدف وحيد.







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