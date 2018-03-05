ماذا قال محمد جحفلي عن مباراة الهلال والريان؟

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم، محمد جحفلي، أن مباراة الهلال والريان القطري ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات، هامة للغاية في مشوار الفريق ببطولة دوري أبطال آسيا 2018.

وقال جحفلي خلال المؤتمر الصحفي الخاصة بمباراة الهلال والريان القطري في بطولة دوري أبطال آسيا 2018: “سنخوض مباراة مهمة غدًا، خصوصًا بعد عدم تحقيقنا أي انتصار في هذه النسخة”.

وتابع نجم الزعيم تصريحاته قائلًا: “مستعدون بشكل جيد لخوض مباراة الغد، التي نهدف من خلالها لتحقيق الفوز في مباراة الهلال والريان ببطولة دوري أبطال آسيا 2018.. وضغط المباريات أمر اعتيادي خصوصًا مع قُرب نهاية الموسم”.

وأضاف في تصريحاته الخاصة بمباراة الهلال والريان في بطولة دوري أبطال آسيا قائلًا: “سيختار الجهاز الفني اللاعب الأنسب سواء في مباراة الغد أو مباراة الدوري المقبلة، والجميع جاهز لتحقيق ما يُسعد جماهيرنا”.

واختتم تصريحاته بالإشادة بالجماهير في ظل الإقبال على تذاكر مباراة الهلال والريان ببطولة دوري أبطال آسيا وقال: “ليس بمستغرب على جماهير الزعيم الإقبال الكبير على شراء التذاكر، وأقرب مثال مباراتنا الأخيرة في الدوري.. حضور الجمهور ودعمه يدفعنا لتحقيق نتيجة إيجابية”.

وقبل مباراة الهلال والريان في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا 2018 يقع الفريق القطري في المرتبة الثانية برصيد نقطتين، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم ترتيب المجموعة بنقطة واحدة.

وتُمني الجماهير الهلالية النفس بتحقيق الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم الفوز في مباراة الهلال ضد الريان القطري، لضمان الاستمرار في المسابقة القارية وتعويض خسارة نهائي دوري أبطال آسيا الموسم الماضي.







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