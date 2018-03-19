ماذا قال هندرسون عن المقارنة بين صلاح وسواريز؟

المواطن - مروة نبيل

دفع التألق الشديد لنجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، المصري الدولي محمد صلاح في عقد مقارنات بينه وبين نجم الريدز السابق وبرشلونة الإسباني الحالي، الأوروغوياني لويس سواريز.

وعلق قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، جوردان هندرسون، على أداء محمد صلاح قائلًا: “الجميع وقَّع له على كرة المباراة، لقد جعلت توقيعي بسيطًا، إذ قلت فقط (أحسنت أيها النجم الكبير)”.

وقال هندرسون على المقارنة بين محمد صلاح وسواريز: “إنهما لاعبان رائعان، لا يمكنك المقارنة بينهما، لأنهما مختلفان.. أعرف أنهما يسجلان الكثير من الأهداف ويعملان بجد بعيدًا عن الكرة، ولكن من الصعب جدًا، إجراء هذه المقارنة”.

وتابع نجم ليفربول خلال تصريحاته لصحيفة “ميرور” قائلًا: “لويس انتقل إلى برشلونة وهو يؤدي معهم بشكل رائع، إنه لاعب رائع حظيت بشرف اللعب معه، لكن صلاح هذا الموسم لا يُصدق، إنه يفعل ذلك كل أسبوع، دون أن يفشل، كما أنه شخص عظيم في غرفة خلع الملابس، هو إضافة كبيرة للفريق”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “مع محمد صلاح، أو حتى ساديو ماني وروبرتو فرمينو، فإن الجميع يقوم بواجبه من أجل الفريق والعمل بجد، هم لاعبون رائعون، حيث يخلقون المساحات لهم، خلال التدريبات، ولذلك سجل خط هجومنا، العديدَ من الأهداف”.

ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم برصيد 28 هدفًا، وبفارق 4 أهداف عن أقرب منافسيه، نجم فريق توتنهام هوتسبير، هاري كين، الذي يُعاني من الإصابة.







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