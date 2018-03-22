مارادونا يُرشح منتخبين للتتويج بلقب المونديال الروسي

المواطن – متابعة

أكد أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا أن منتخبي إسبانيا وألمانيا مرشحان بقوة للتتويج بالنسخة القادمة لبطولة كأس العالم التي ستقام في روسيا الصيف الجاري.

وفي تصريح لقناة “بي إف إم” الفرنسية، قال مارادونا إنه يعتقد أن أبرز المرشحين هما ألمانيا وإسبانيا، موضحًا أنهما يمتلكان كافة المقومات التي تؤهلهما لانتزاع اللقب العالمي في الأراضي الروسية.

وأوضح مارادونا أنه بالنسبة لمنتخب بلاده فإنه يرى أن فرصهم في التتويج بلقب كأس العالم لا تتجاوز نسبة 60%، إذ يجب على ليونيل ميسي أن يقول ويفعل ما يريد، فالفوز بكأس العالم من عدمه لا يغير ما هو عليه.

وأشار إلى أن فرنسا لديها فريق رائع، وتمتلك لاعبين متميزين، مثل بول بوغبا، ولكنه لا يراها مرشحة للفوز ببطولة كأس العالم المقبلة.

وقال إنه ربما يكون المنتخب الفرنسي أفضل لو استعاد فرانك ريبيري المعتزل دوليًا، ومحاولة إقناعه بالمشاركة في النسخة القادمة.







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