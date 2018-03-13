مانشستر سيتي وستوك.. تألق سيلفا وعودة سترلينج الأبرز

المواطن - مروة نبيل

اقترب الإعلان عن تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، بعد فوزه على الفريق الأول لكرة القدم بنادي ستوك سيتي ضمن منافسات الجولة الـ30 من البريميرليج بهدفين نظيفين.

ويحتاج مانشستر سيتي إلى 9 نقاط أو أقل لتتويجه رسمياً بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، حيث إنه يُغرد في صدارة البريميرليج مُنفرداً، بعدما وصل رصيده لـ81 نقطة، وبفارق 16 نقطة عن مانشستر يونايتد أقرب مُنافسيه.

وشهدت مباراة مانشستر سيتي وستوك سيتي تألقاً كبيراً من النجم دافيد سيلفا الذي أبدع في لقاء الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وتكفل بإحراز الهدفين؛ ليمنح السيتزن ثلاث نقاط غالية، ويُكمل مسيرة الانتصارات المتتالية.

وعاد النجم رحيم سترلينج إلى المشاركة مع مانشستر سيتي بعد شفائه من الإصابة، ليُكمل القوة الهجومية لمتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مع سيلفا وليروي ساني وكيفين دي بروين، بالإضافة إلى جابريل خيسوس الذي عوَّض غياب سيرجيو أجويرو المصاب.

وشارك البرازيلي فرناندينيو في مباراة مانشستر سيتي وستوك سيتي بعد عودته من الإصابة كلاعب وسط ولكنه يتأخر أمام خط الدفاع، وأدى دوره بتألق شديد، حيث إنه ساعد في الدفاع وتقدم قليلاً للمساهمة في الهجوم أيضاً، الأمر الذي شتت لاعبي ستوك سيتي.

وواصل مانشستر سيتي هوايته المفضلة بالاستحواذ الكامل على مجريات المباراة، خاصة عند اللعب بجميع اللاعبين الأساسيين، حيث لم ينجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ستوك سيتي في تسديد أي كرة على مرمى مانشستر سيتي في مباراة الجولة الـ30.







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