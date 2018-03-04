مانشستر سيتي يعبر تشيلسي بهدف ويتربع على قمة الدوري الإنجليزي

المواطن – عبدالناصر سيد

عبر فريق مانشستر سيتي عقبة ضيفه تشيلسي، وتغلب عليه بهدف دون رد، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين للدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ولم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي سنحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها إلى أهداف لينتهي بالتعادل السلبي.

وضغط لاعبو مانشستر سيتي مع بداية الشوط الثاني في محاولة لتسجيل التقدم، وهو ما تحقق بالفعل في الدقيقة 46 عن طريق البرتغالي برناردو سيلفا.

وبحث لاعبو تشيلسي عن فرصة إدراك التعادل، إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل، ليخرج مانشستر سيتي فائزًا بالثلاث نقاط.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 78 نقطة محلقًا على القمة، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 53 نقطة في المركز الخامس.







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