مانشستر يونايتد يستعيد الوصافة.. هنا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

المواطن - مروة نبيل

انتهت منافسات الجولة الـ29 من البريميرليج، مساء أمس الاثنين، بمواجهة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس، والتي حسمها الشياطين الحمر في الوقت القاتل، ليستعيدوا وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد في تحويل تأخره بهدف أمام كريستال بالاس إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، لينتزع المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي من نادي ليفربول.

وكان ليفربول يأمل أن يتعثر مانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس سواء بالخسارة أو التعادل من أجل الاستمرار في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، إلا أن الشياطين الحمر نجحوا في تسجيل الفوز في 91 عن طريق نيمانيا ماتيتش.

وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات الجولة الـ29 كالتالي؛ مانشستر سيتي يُغرد مُنفردًا في المقدمة برصيد 78 نقطة، يليه مانشستر يونايتد برصيد 62 نقطة، وبفارق نقطتين عن ليفربول، وحل توتنهام هوتسبير رابعًا بـ58 نقطة.

ويحتل تشيلسي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة، يليه نادي أرسنال بـ45 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن بيرنلي، ثم ليستر سيتي في المرتبة الثامنة بـ37 نقطة، يليه واتفورد بـ36 نقطة.

وبرصيد 34 نقطة، احتل برايتون وإيفرتون المركز العاشر والحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ثم بورنموث بـ33 نقطة، يليه أندية سوانزي سيتي، وستهام يونايتد وهدرسفيلد تاون برصيد 30 نقطة.

ويقع فريق نيوكاسل في المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، يليه ساوثهامبتون بـ28، وبعد خسارة كريستال بالاس أمام مانشستر يونايتد تجمد رصيده عند 27 نقطة في المرتبة الثامنة عشر.

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي ستوك سيتي 27 نقطة، مُحتلًا بها المركز التاسع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، فيما يتذيل الترتيب فريق ويست بروميتش بـ20 نقطة فقط.







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