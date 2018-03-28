مان يونايتد يحدد 5 صفقات من العيار الثقيل للتعاقد معهم

المواطن - محمد سمعة

يضع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أنظاره على التعاقد مع خمس صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة الإكسبريس الإنجليزية عن الصفقات التي يرغب مانشستر يونايتد بالتعاقد معها مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني والفرنسي أنطوان جريزمان نجم أتليتكو مدريد الإسباني والألماني تيمو فيرنر مهاجم لايبزيغ الألماني، البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني والويلزي جاريث بيل.

يذكر أن مانشستر يونايتد يخطط للتخلص من بعض اللاعبين مثل الإسباني أندير هيريرا ومواطنه خوان ماتا بالإضافة للتخلص من المدافعين كريس سمولينج وفيل جونز.

وكان نادي مانشستر يونايتد ودع بطولة دوري أبطال أوروبا من دور ثمن النهائي وذلك بعد خسارته من نادي إشبيلية بنتيجة هدفين لهدف في مجموع المباراتين.







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