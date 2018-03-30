مان يونايتد يكشف قيمة عرضه للتعاقد مع كريستيانو رونالدو

المواطن - محمد سمعة

أبدى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي استعداده لتقديم عرض كبير من أجل التعاقد مع اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني.

وذكر موقع دون بالون الإسباني أن مانشستر يونايتد مستعد لتقديم عرض قيمته 131 مليون جنيه إسترليني وذلك من أجل التعاقد مع رونالدو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب البرتغالي جوزيه مورينيو في التعاقد مع رونالدو حيث سبق للثنائي أن عملا معًا في صفوف ريال مدريد الإسباني أثناء وجود مورينيو كمدرب للنادي الملكي.

انضم كريستيانو رونالدو إلى صفوف ريال مدريد في عام 2009 قادمًا من مانشستر يونايتد.

سبق لرونالدو الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع الشياطين الحمر في عام 2008 على حساب نادي تشيلسي الإنجليزي في النهائي الشهير والذي أقيم في مدينة موسكو الروسية.







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