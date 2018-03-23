مان يونايتد ينافس السيتي على ضم مدافع برشلونة

المواطن - محمد سمعة

يفكر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في التعاقد مع اللاعب الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع نادي برشلونة الإسباني خلال الفترة المقبلة.

ونجح أومتيتي في التألق مع نادي برشلونة في آخر موسمين حيث فاز مع النادي الكتالوني بلقب كأس ملك إسبانيا في الموسم الماضي.

وسيتنافس مانشستر يونايتد مع مانشستر سيتي لضم أومتيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب مانشستر يونايتد بتعزيز صفوفه الدفاعية وذلك من أجل التعاقد مع أومتيتي، حيث يقترب كل من كريس سمولينج وفيل جونز من الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر بعد نهاية الموسم.

ويذكر أن نادي برشلونة سيواجه فريق روما الإيطالي في دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان نادي مانشستر يونايتد ودع بطولة دوري أبطال أوروبا وذلك بعد الإقصاء من نادي إشبيلية الإسباني في دور ثمن النهائي.







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