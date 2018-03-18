ماهي الحقيقة الكاملة حول #تعنيف_أطفال_أبها ؟

المواطن - أبها

حالة من الصدمة دفعت البعض إلى عدم تصديق مشهد مروع لتعنيف عدد من الأطفال في أبها.

وأطلق مغردون وسمًا على تويتر بعنوان ” تعنيف أطفال أبها ” وشاركوا صور الأطفال الضحايا الذين تم تعنيفهم على يد زوجة أبيهم.

وطالب المغردون وزارة العمل بالتحرك السريع للقبض عليها وكشف تفاصيل هذه الجريمة خاصة وأن من قامت بتعذيب الأطفال قامت كذلك بنشر صورهم وكتبت عليها تعليقات تؤكد إصرارها وبل وتفاخرها بما قامت به.

وقال المغردون إن أم الأطفال قد توفيت قبل عدة أشهر وتزوج الزوج بأخرى لكنها عنفت أبناء زوجها وجوعتهم بصورة لا يمكن تصديقها.

وعلى الجانب الآخر، شكك البعض في حقيقة الصور، مؤكدين أن الصور ربما تكون طفلة أو فتاة مراهقة تكتب عليها عبارات تشير إلى التعنيف وتشاركها عبر تويتر بحثًا عن الشهرة وهي لا تدري العقوبة النظامية التي يمكن أن تطالها بسبب هذا الأمر.

وحتى الآن لم يصدر تصريح أو أية إشارة من وزارة العمل ولا متحدثها الرسمي خالد أبا الخيل.

يذكر أن “المواطن” لا يمكنها التأكد من صحة كل الصور والمقاطع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :