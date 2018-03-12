مايكروسوفت تطلق تحديث ويندوز 10 Spring Creators Update

المواطن - متابعة

كشف تقرير جديد أن التحديث الرئيسي المقبل لنظام التشغيل ويندوز 10 سيحمل اسم “Spring Creators Update”، وهو ما يعني أن شركة مايكروسوفت ستعيد استخدام “Creators Update”، مما يشير إلى أن هذا التحديث يوفر معه بعض المميزات الجديدة التي تستهدف المطورين ومنشئي المحتوى.

ووفقاً لما نشره موقع The Verge الأمريكي، فتم رصد تحديث Windows 10 Spring Creators Update لأول مرة في منشور على المدونة الرسمية التابعة لشركة مايكروسوفت منذ بضعة أشهر، إلا أن الشركة لم تشر إليه على أنه الاسم الرسمي لتحديثها الرئيسي المقبل، إلا أنه تم رصد بعض الإشارات إلى هذا التحديث في ويندوز 10 نفسه.

وكانت مايكروسوفت أطلقت أول تحديث Creators Update في ربيع 2017، ثم قامت الشركة بعد ذلك بإصدار تحديث Fall Creators Update في أواخر العام الماضي، فيما يتوقع أن تقوم الشركة بإطلاق تحديث Windows 10 Spring Creators Update في الشهر المقبل مع العديد من الميزات الجديدة مثل دعم HDR و Timeline.







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