ماي: طرد روسيا للدبلوماسيين البريطانيين لا يغير شيئاً في قضية الجاسوس

المواطن - متابعة:

أوضحت رئيسة وزراء إنجلترا، تريزا ماي، أنَّ قرار روسيا بطرد دبلوماسيين بريطانيين لا يغير شيئًا في قضية تسميم الجاسوس الروسي سيرجي سكريبال.

وكانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت، اليوم، أنها ستطرد أكثر من 20 دبلوماسياً بريطانياً رداً على إجراء مماثل اتخذته لندن بعد تسميم عميل روسي مزدوج سابق وابنته في بريطانيا، وأضافت الوزارة أنها علقت عمل المركز الثقافي البريطاني في البلاد.

يذكر أنَّ رئيسة وزراء إنجلترا، تيريزا ماي، ووزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون كانا قد اتهما روسيا بأنها وراء تسميم الجاسوس الروسي سيرجي سكريبال وابنته، فيما تنفي موسكو هذه الاتهامات وتصفها بالجنون.







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