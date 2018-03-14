ماي: لن نتسامح مع التهديد الروسي لأرواح البريطانيين

المواطن - متابعة

أكدت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي أنه لا يمكن التسامح مع التهديد الروسي لحياة البريطانيين أو الأجانب المتواجدين في بريطانيا.

وأعلنت ماي أمام مجلس العموم اليوم أنها أمهلت 23 دبلوماسيا روسيا أسبوعا لمغادرة البلاد إثر اتهامات لموسكو بالتورط في تسميم الجاسوس السابق سيرجي سكريبال في بريطانيا.

وأضافت ماي: لا يوجد خلاف بيننا وبين شعب روسيا… لكنه أمر مؤسف أن اختار الرئيس بوتين التصرف على هذا النحو“.

وكان بوتين قد رد بحدة على الاتهامات البريطانية داعيا لندن إلى تقديم أدلة عليها قبل اتهام موسكو.

وأمهلت لندن روسيا حتى منتصف ليل أمس لتقديم معلومات أو تفسيرات حول الجريمة إلا أن موسكو تجاهلتها.

ونددت السفارة الروسية في لندن بالقرار البريطاني محذرة من مغبة طرد الدبلوماسيين.

وأشارت رئيسة الوزراء البريطانية إلى أن المسؤولين البريطانيين الرفيعين وأفراد العائلة الملكية لن يحضروا مونديال كأس العالم لكرة القدم في روسيا.







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