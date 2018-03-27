ما الذي تنتظره الجماهير من مباراة السعودية وبلجيكا؟

المواطن - محمد سمعه

تُقام، اليوم، مباراة السعودية ضد المنتخب البلجيكي، في إطار لقاء ودي يجمع بين المنتخبين استعدادًا لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وتنتظر جماهير الأخضر مباراة السعودية ضد بلجيكا بفارغ الصبر، حيث تتمنى الجماهير تألق المنتخب السعودي وتحقيق الفوز ونتيجة إيجابية من أجل طمأنتهم على أداء الأخضر قبل انطلاق المونديال الروسي.

وقبل إقامة مباراة السعودية ضد المنتخب البلجيكي، كان الأخضر سقط في فخ التعادل الإيجابي أمام منتخب أوكرانيا بنتيجة هدف لكل فريق في مباراة كانت أقيمت على ملعب ماربيا الإسبانية.

ويتواجد اللاعب محمد السهلاوي مهاجم نادي النصر في قائمة مباراة السعودية وبلجيكا، حيث يقود هجوم الأخضر في مباراة اليوم.

وتملك مباراة السعودية ضد بلجيكا ذكرى جيدة للأخضر، حيث حقق المنتخب السعودي الفوز على المنتخب البلجيكي بنتيجة هدف دون رد سجله اللاعب سعيد العويران نجم نادي الشباب السابق بطريقة أكثر من رائعة.

وفي مونديال عام 2006 في ألمانيا انتهت مباراة السعودية ضد المنتخب التونسي بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق، حيث سجل كل من ياسر القحطاني وسامي الجابر هدفي الأخضر في مباراة السعودية وتونس.

وتمكن اللاعب فهد المولد نجم نادي ليفانتي الإسباني من قيادة الأخضر إلى مونديال روسيا، وذلك بعد تسجيله الهدف الوحيد للأخضر في مباراة السعودية واليابان، والتي انتهت بفوز الأخضر بهدف نظيف، في مباراة كانت أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

يذكر أن الأخضر كان قد حقق الفوز الأول له وديًّا في مباراة السعودية ومولدوفا، حيث فازت السعودية بثلاثية دون رد، في مباراة كانت أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

أما في مباراة السعودية والعراق فسقط الأخضر في فخ الخسارة الثقيلة برباعية مقابل هدف، في مباراة كانت أقيمت على ملعب البصرة الدولي في مدينة العراق.







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