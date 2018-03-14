ما هو يوم العدد ط الذي يحتفي به جوجل؟

المواطن - متابعة

احتفل محرك البحث العملاق جوجل اليوم بما يسمى عيد العدد ط الذي يحتفل به في الولايات المتحددة وعدد من دول العالم.

والمعروف أن عيد العدد ط أو عيد تقريب العدد ط هو عيد يتم الاحتفال به بالثابت الرياضي العدد ط أو باي (π) الذي أسسه العالم الفيزيائي لاري شو وتم الاحتفال به لأول مرة في عام 1988 م .

يصادف عيد العدد ط يوم 14 مارس من كل عام حيث يكتب هذا اليوم على الشكل (3.14) وهي تشابه قيمة العدد ط 3.14، كما يحتفل بذكرى عيد تقريب العدد ط يوم 22 يوليو الذي يكتب على الشكل 22/7 وذلك لأن العدد ط يساوي تقريباً قيمة 22/7.

وفي حالات أكثر دقة يحتفل بعيد العدد ط في الساعة 1:59 من يوم 14 مارس وذلك كون قيمة العدد ط حتى الرقم السابع بعد الفاصلة على الشكل 3.1415926، مما يجعل يوم 14 مارس الساعة 1:59:26 بعد الظهر هو أقرب وقت للعيد الصحيح للعدد.

يذكر أن يوم 14 مارس هو عيد ميلاد ألبرت أينشتاين عالم الفيزياء الشهير ولم يتم اختيار عيد العدد ط عن قصد في هذا اليوم بل جاء بمحض الصدفة.

وهناك أيام أخرى يحتفل بها بذكرى العدد ط هي :

26 أبريل : في هذا اليوم تكون الكرة الأرضية قد انتقلت من مدارها حول الشمس، وبهذا يكون طول كامل المدار مقسوماً على المسافة المقطوعة حتى 26 أبريل مساوياً للعدد ط.

22 يوليو: هذا اليوم يكتب على الشكل 22/7 وهو تقريب شهر للعدد ط.

10 نوفمبر : وهو اليوم 314 من السنة (9 نوفمبر في السنة الكبيسة).

21 ديسمبر عند الساعة 1:13 وهو اليوم 355 من السنة (20 ديسمبر في السنة الكبيسة) حيث يحتفل عند الساعة 1:13، حيث إن العدد 355/113 هو التقريب الصيني للعدد ط.







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