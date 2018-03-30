المواطن - مروة نبيل

أطلق برنامج “أكشن يا دوري” استفتاءً بشأن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وقال برنامج “أكشن يا دوري” عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “ما هي أسرع الحلول لتطوير المنتخب السعودي قبل المونديال؟”، ووضع 4 اختيارات أمام الجماهير، وهي معسكر طويل، تغيير بعض العناصر، تغيير التشكيلة كاملة، تغيير المدرب.

ورأت غالبية الجماهير أن أسرع الحلول لتطوير المنتخب السعودي قبل المونديال هو تغيير بعض العناصر بنسبة وصلت لـ41% بعد ساعتين فقط من إطلاق الاستفتاء، فيما حصل اختيار معسكر طويل على 29%.

واختار 17% من المشاركين في استفتاء أسرع الحلول لتطوير المنتخب السعودي قبل المونديال خيار تغيير التشكيلة كاملة، و13% فقط اختاروا تغيير المدرب.

ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا الصيف المقبل، حيث يقع في المجموعة الأولى مع كل من المنتخب الروسي، وأوروغواي ومصر، وسيلعب المباراة الافتتاحية أمام البلد المضيف.

وخاض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مؤخرًا مباراتين وديتين أمام أوكرانيا وبلجيكا ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي، استعدادًا لانطلاق منافسات كأس العالم 2018.

وتعادل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إيجابيًا بهدف لكل فريق أمام أوكرانيا، قبل أن يخسر برباعية نظيفة من بلجيكا، الأمر الذي أدى إلى توجيه انتقادات حادة للاعبي الأخضر.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :