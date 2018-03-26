ما هي أمنية الأخضر من مباراة بلجيكا؟

المواطن - محمد سمعه

يستعد المنتخب السعودي لمواجهة نظيره البلجيكي، غدًا الثلاثاء، في إطار استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

ويرغب الأخضر، بقيادة مدربه الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، في الفوز على بلجيكا وتحقيق الفوز الثاني له مع الأخضر في سلسلة المباريات الودية التي يخوضها الفريق قبل المونديال.

وكان منتخب السعودية تعادل مع منتخب أوكرانيا بهدف لكل فريق في مباراة كانت أقيمت في مدينة ماربيا الإسبانية خلال معسكر المنتخب السعودي.

وسبق للأخضر أن حقق الفوز على منتخب مولدوفا بثلاثية دون رد وديًّا في أول مباراة يخوضها المنتخب السعودي تحت قيادة بيتزي، ثم خسر الأخضر من المنتخب العراقي وتعادل مع المنتخب الأوكراني.

وحقق المنتخب السعودي الفوز على منتخب بلجيكا في المباراة الشهيرة للأخضر في كأس العالم عام 1994 بهدف دون رد سجله نجم نادي الشباب السابق سعيد العويران بطريقة جميلة.

وكان المنتخب السعودي تأهل إلى بطولة كأس العالم 2018 للمرة الخامسة في تاريخه، وذلك بعد الفوز على المنتخب الياباني بهدف دون رد سجله اللاعب فهد المولد، في مباراة كانت أقيمت على ملعب الجوهرة في مدينة جدة.

وتواجد منتخب السعودية في مونديال 2006، والذي أقيم في ألمانيا في ذلك الوقت، وخرج الأخضر من الدور الأول بعد تعادله مع منتخب تونس بهدفين لكل منتخب ثم الخسارة من المنتخب الإسباني ومن المنتخب الأوكراني.

وسيواجه الأخضر المنتخب الروسي في افتتاح كأس العالم 2018 يوم 14 يونيو المقبل.







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