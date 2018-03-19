ما هي أهداف المنتخب السعودي من مونديال روسيا؟

المواطن - محمد سمعه

تمكن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم من التأهل إلى بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، وذلك بعد الفوز على المنتخب الياباني في الجولة السادسة من دور المجموعات بنتيجة هدف دون رد سجله لاعب نادي ليفانتي الإسباني، فهد المولد.

ويأمل المنتخب السعودي في تحقيق نتائج طيبة في كأس العالم عن طريق الصعود إلى دور الـ16، ومن ثم التفوق والوصول إلى دور الثمانية للمرة الأولى في تاريخ الأخضر، كما يهدف لاعبو الأخضر إلى الظهور بشكل جيد في المونديال؛ من أجل تسويق أنفسهم للاحتراف الأوروبي.

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الأولى في كأس العالم والتي تضم منتخبات “مصر، روسيا، منتخب الأوروغواي”.

وسيلتقي الأخضر بالمنتخب الروسي صاحب الأرض والضيافة يوم 14 يونيو المقبل، في مباراة ستقام على ملعب لوجينكي في مدينة موسكو الروسية.

وشارك منتخب السعودية من قبل في بطولات كأس العالم في أربع مناسبات أعوام 1994 و1998 و2002 و2006 قبل خروجه من الدور الأول.

يذكر أن الأخضر تألق وتأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى دور ثمن النهائي من بطولة المونديال عام 1994 في النسخة التي أقيمت في الولايات المتحدة الأميركية.

ويستعد المنتخب السعودي خلال الفترة المقبلة لخوض مباريات ودية، حيث سيواجه المنتخب الأوكراني يوم 23 مارس الجاري، ثم سيواجه بعد ذلك المنتخب البلجيكي يوم 27 مارس.

تولى الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي تدريب المنتخب السعودي خلال الفترة الماضية خلفًا لمواطنه إدجاردو باوزا.







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