ما هي الأسباب التي دفعت ترامب لإقالة وزير خارجيته؟

المواطن - متابعة:

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم، أنَّ سبب إقالته لوزير الخارجية الأميركي ريكس واين تيلرسون، هو أنَّه كان على خلاف معه، بشأن الاتفاق النووي مع إيران.

وبحسب “سكاي نيوز”، قال ترامب : “اتخذت قرار إقالة تيلرسون من دون النقاش معه”، موضحًا أنَّه يرى أن الاتفاق النووي سيئ جدًا وكان تيلرسون لا يتفق معه.

يشار إلى أنَّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد قرر إقالة وزير الخارجية الأميركي، ريكس واين تيلرسون، من منصبه، اليوم، وتعيين مايك بومبيو مدير CIA بدلاً منه.

وكان مايكل بومبيو مديرًا لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وعضواً بمجلس النواب الأميركيين بولاية كانساس من العام 2011 وحتى 2017، كما كان عضواً في حركة حزب الشاي داخل الحزب الجمهوري، وعضواً باللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، وأصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرارًا بتعيينه وزيرًا للخارجية الأميركية اليوم.







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