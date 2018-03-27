ما هي مشروعات جيجا التي ركزت عليها مباحثات ولي العهد مع عمالقة الأعمال في نيويورك

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

سلطت شبكة CNBC الأميركية الضوءَ على رحلة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مدينة نيويورك، والتي تعد واحدةً من أهم محطات زيارته التاريخية للولايات المتحدة والتي تمتد لأكثر من أسبوعين.

تاريخ من الاستثمارات الناجحة

وأكدت الشبكة الأميركية، في سياق تقرير لها، أن لقاء ولي العهد وماسايوشي سون الرئيس التنفيذي لعملاقة التكنولوجيا اليابانية سوفت بنك، ركَّز على فرص الاستثمار المتبادلة بين البلدين، لاسيما وأن صندوق الثروة السيادي للسعودية هو أهم المستثمرين في الشركة اليابانية بقيمة إجمالية تصل إلى 100 مليار دولار.

ويعتزم سوفت بنك استثمار ما يصل إلى 25 مليار دولار في المملكة خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك حسبما أفادت شبكة بلومبيرغ الأميركية في نوفمبر الماضي.

ومن المتوقع أن يذهب جزء كبير من هذه الأموال لمدينة نيوم التكنولوجية، والتي أعلن عنها ولي العهد خلال مبادرة مستقبل الاستثمار أكتوبر الماضي.

مشروعات الجيجا أهم أهداف ولي العهد في نيويورك

بعد وصول ولي العهد إلى واشنطن وبوسطن، ذهب الآن إلى مدينة نيويورك، حيث سيحضر قمة الرؤساء التنفيذيين في ساعة مبكرة من اليوم الثلاثاء.

وأشارت الشبكة الأميركية إلى أن الاهتمام الأبرز في لقاءات ولي العهد مع الرؤساء التنفيذيين للشركات وأصحاب الأعمال في نيويورك، تضمنت أجندة من ما يسمى بـ “مشاريع GIGA” في المملكة العربية السعودية، وهو مصطلح يُشار به إلى المشروعات العملاقة في البلاد مثل مدينة نيوم والمشروع السياحي في البحر الأحمر وغيرها.

وقالت CNBC: إن ولي العهد يقود التحول الاقتصادي في المملكة، والذي يهدف إلى تنويع مصادر الدخول بعيدًا الاعتماد الرئيسي على النفط.







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