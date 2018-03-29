مبابي يُثير أزمة بين جيرو وصحافي

المواطن – مروة نبيل

تسبب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، في أزمة بين مهاجم تشيلسي الإنجليزي أوليفيه جيرو وأحد الصحافيين، عقب مباراة المنتخب الفرنسي أمام نظيره الروسي الودية.

ونشر الحساب الرسمي لراديو “مونت كارلو”، عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لمهاجم تشيلسي جيرو وهو يُبدي استياءه بعد تجاهل أحد الصحافيين لحديثه، والتركيز مع مبابي الذي كان يسير من خلفه.

وتوقف نجم تشيلسي والمنتخب الفرنسي عن الحديث عقب هذه الواقعة، وقال جيرو للصحافي: “هل تُريد أن تذهب لرؤيته؟ اذهب له”، وانصرف مهاجم البلوز قبل أن يعود مجددًا من أجل استكمال اللقاء.

وانتهت مباراة فرنسا وروسيا الودية استعدادًا لانطلاق منافسات كأس العالم 2018 الصيف المقبل، بفوز الديوك بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وسجل مبابي هدفين في هذا اللقاء.







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