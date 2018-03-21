مبادرة بصمات مبتعث تنطلق من أستراليا

المواطن - عبدالرحمن آل هادي - أستراليا

انطلقت مبادرة بصمة مبتعث، في قارة أستراليا لعام 2018 من خلال اجتماع عقدته الملحقية الثقافية السعودية بحضور الملحق الثقافي الدكتور هشام خداوردي وكذلك رؤساء الأندية السعودية في مختلف مدن القارة الأسترالية.

وتهتم مبادرة بصمات مبتعث بالإنجازات الفريدة والنوعية في مختلف التخصصات والدرجات العلمية التي يحققها أبناء الوطن في مختلف دول العالم أثناء برامجهم الدراسية المختلفة .

كما قدمت المبادرة شرحاً مفصلاً عن أهدافها ورسالتها ورؤيتها وطلبت من خلالها جميع المبتعثين السعوديين بقارة أستراليا الذين لهم إنجازات التقدم بتوثيق البصمة عبر الموقع الإلكتروني أو التواصل مع أحد أعضاء الفريق .

من جانبه قال قائد فريق بصمات مبتعث في أستراليا المبتعث سعيد الهملان إن الوطن قدم لنا الكثير والكثير ونسعى من خلال هذه المبادرة لرد الدين لوطننا الغالي والمعطاء من خلال توثيق بصمات المبتعثين في أستراليا وإهدائها للوطن.

وأردف قائلاً : المبتعثون السعوديون في أستراليا أصحاب الإنجازات الفريدة كُثر وبإذن الله نظهر هذا العام بنتائج ترضي الوطن والقادة وملحقيتنا الثقافية وعلى رأسها سعادة الملحق الثقافي د. هشام الذي يحرص كل الحرص على نجاح وتميز المبتعث السعودي في مختلف المجالات .







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