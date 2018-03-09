مباراة أرسنال وميلان تمنح أوزيل رقمًا فريدًا

المواطن - مروة نبيل

واصل الألماني الدولي مسعود أوزيل تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي خلال الفترة الماضية، ليُكلل مجهوده مع المدفعجية برقم فريد من نوعه.

وحقق نجم المنتخب الألماني مسعود أوزيل رقمًا فريدًا ومميزًا خلال مباراة أرسنال وميلان اليوم ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي التي أُقيمت على ملعب “سان سيرو”.

وبعد مباراة أرسنال وميلان اليوم، أصبح الألماني الدولي مسعود أوزيل مُتسببًا في إحراز 100 هدف مع المدفعجية في جميع المسابقات المحلية والقارية، وذلك وفقًا لحساب موقع الإحصائيات الشهير “أوبتا”.

وقام مسعود أوزيل بتسجيل 37 هدفًا وصناعة 63 آخرين، وذلك بعد مباراة أرسنال ميلان اليوم، حيث إنه صنع الهدف الثاني الذي سجله آرون رامزي في شباك الفريق الإيطالي قبل نهاية الشوط الأول من مباراة الدوري الأوروبي.

وانتهت مباراة أرسنال وميلان في ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي بفوز المدفعجية بهدفين دون رد، سجلهما هنريك مختاريان في الدقيقة 15، وآرون رامزي في الدقيقة 45، ليقترب مسعود أوزيل ورفاقه من التأهل لدور الـ8.

ومن المُقرر أن تُقام مباراة أرسنال وميلان في إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل، الموافق 15 من شهر مارس الجاري.

يُذكر أن نادي أرسنال كان قد ضم الألماني الدولي مسعود أوزيل في سبتمبر عام 2013، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، مقابل 42.4 مليون جنيه إسترليني، ويُقدم اللاعب مستوى مميزًا منذ التعاقد معه.







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