مباراة الأهلي والتعاون تمنح الراقي رقمًا فريدًا

المواطن - مروة نبيل

شهدت مباراة الأهلي والتعاون، التي أُقيمت على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “ملعب الجوهرة المشعة”، تألقًا شديدًا من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالراقي، ونجحوا في تسجيل خماسية في شباك حارس مرمى المنتخب المصري عصام الحضري.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالراقي رقمًا فريدًا في مباراة الأهلي والتعاون التي أُقيمت، مساء أمس الخميس، على ملعب الجوهرة المشعة، حيث بات أول فريق يكسر حاجز الـ50 هدفًا في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.

ونجح لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالراقي في تسجيل خمسة أهداف خلال مباراة الأهلي والتعاون، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين ليصل إلى الهدف رقم 54 في المسابقة المحلية هذا الموسم.

وبعد مباراة الأهلي والتعاون في الجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين أصبح الفريق الأول لكرة القدم بالراقي الأكثر تهديفيًّا في المسابقة المحلية الموسم الرياضي الجاري، وبفارق 14 هدفًا عن نادي الهلال الذي أحرز لاعبوه 40 هدفًا.

وسُجل 6 أهداف في مباراة الأهلي والتعاون التي احتضنها ملعب الجوهرة المشعة، مساء أمس الخميس، 5 منها لصالح الفريق الأول لكرة القدم بالراقي، الذي افتتح التسجيل عن طريق مهند عسيري في الدقيقة العاشرة.

وأحرز البرازيلي ليوناردو سوزا الهدف الثاني في مباراة الأهلي والتعاون في الدقيقة 21، قبل أن يُضيف عبدالفتاح عسيري الهدف الثالث في الدقيقة 36، وسجل حسين المقهوي الهدف الرابع في الدقيقة 58، وهز سلمان المؤشر شباك الحضري بالهدف الخامس في الدقيقة 74.

وفي الوقت بدل الضائع من مباراة الأهلي والتعاون في الدوري السعودي للمحترفين سجل عبدالعزيز البيشي هدف التعاون الوحيد.







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