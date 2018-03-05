مباراة الريان تحد صعب لمدرب الهلال لسبب واحد

المواطن - محمد سمعه

سيخوض الأرجنتيني خوان براون، المدير الفني الجديد لنادي الهلال، تحدياً صعباً غدًا بمواجهة نادي الريان القطري في إطار لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويذكر أن نادي الهلال يسعى للفوز على نادي الريان، وذلك بعد التعادل في الجولة الأولى مع نادي العين الإماراتي والخسارة من نادي استقلال طهران الإيراني في الجولة الثانية وهي الخسارة التي أدت إلى رحيل الأرجنتيني رامون دياز.

وستكون مباراة الريان صعبةً وتحدياً كبيراً للمدرب خوان براون، خاصة أنه مُطالب بتحقيق الفوز ووضع الخطة المناسبة لنادي الهلال لحصد أول 3 نقاط في مرحلة دور المجموعات.

ويجب على الهلال الفوز غدًا عند مواجهته لنادي الريان، وذلك لإنعاش آماله بالمنافسة على التواجد في المركز الأول أو الثاني بالمجموعة للتأهل إلى دور ثمن النهائي خلال المرحلة المقبلة.

وكان الهلال قد نجح في الفوز على نادي الفيصلي في الجولة ال23 من بطولة الدوري السعودي بهدف دون رد يوم الجمعة الماضية.

وقررت إدارة نادي الهلال الإبقاء على المدرب خوان براون لتدريب الفريق الأول للزعيم حتى نهاية الموسم الحالي.

ويسعى نادي الهلال للمنافسة بقوة على لقب دوري أبطال آسيا للفوز به، بعد خسارة اللقب في العام الماضي لصالح نادي أوراوا الياباني بنتيجة هدفين لهدف في مجموع المباراتين.

تُوج نادي الهلال من قبل بلقب دوري أبطال آسيا في مناسبتين آخرهما في عام 2000.







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