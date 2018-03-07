مباراة الزمالك اليوم تُنهي انتصارات إيهاب جلال

المواطن - مروة نبيل

تسببت نتيجة مباراة الزمالك، اليوم، أمام ولايتا ديشا الإثيوبي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، في إنهاء سلسلة الانتصارات التي حققها الفريق الأبيض مع مدربه الجديد إيهاب جلال.

واستضاف ملعب فريق ولايتا ديشا الإثيوبي “هواسا” مباراة الزمالك اليوم في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، وتقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 17 عن طريق بيزاييه ميلايو، إلا أن أبناء القلعة البيضاء نجحوا في إدراك التعادل في الدقيقة 36 عن طريق عماد فتحي.

واستغل النجم عماد فتحي خطأ مدافع الفريق الإثيوبي ليُسجل ثاني أهداف مباراة الزمالك اليوم ويمنحه فريقه هدف التعادل، إلا أن ولايتا ديشا تمكن من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 78، ليؤجل الفريق الأبيض حسم التأهل إلى لقاء العودة.

وبعد نتيجة مباراة الزمالك اليوم أمام ولايتا ديشا الإثيوبي، يحتاج أبناء القلعة البيضاء لتحقيق الفوز في لقاء العودة المُقرر إقامته في الثامن عشر من شهر مارس الجاري، على إستاد الجيش في السويس، من أجل الصعود للدور التالي.

وكان إيهاب جلال قد قاد القلعة البيضاء لتحقيق 6 انتصارات متتالية في الدوري المصري لكرة القدم قبل مباراة الزمالك اليوم، ونجح في إخراجه من سلسلة النتائج السلبية على الصعيد المحلي.

وقبل مباراة الزمالك اليوم أمام الفريق الإثيوبي، فاز أبناء القلعة البيضاء تحت قيادة إيهاب جلال على كل من طنطا، سموحة، وادي دجلة، بتروجيت، النصر، طلائع الجيش، واهتُزت مرماهم بـ3 أهداف فقط.

وعقب مباراة الزمالك اليوم سيخوض أبناء القلعة البيضاء لقاء في الدوري المصري لكرة القدم أمام فريق الرجاء في الرابع عشر من شهر مارس الجاري قبل مواجهة العودة أمام الفريق الإثيوبي.







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