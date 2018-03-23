مباراة السعودية وأوكرانيا اليوم.. تعرف على التشكيلة الأفضل للأخضر

المواطن - مروة نبيل

نشرت قناة “دوري بلس” الرسمية على موقع “يوتيوب” مقطع فيديو قصير لأفضل تشكيلة للأخضر في مباراة السعودية وأوكرانيا، التي ستُقام على ملعب بلدية ماربيا في إسبانيا، مساء اليوم الجمعة، استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2018.

وجاء في حراسة مرمى التشكيلة الأفضل للأخضر في مباراة السعودية وأوكرانيا اليوم محمد العويس، بعد مشاركته بشكل أساسي مع النادي الأهلي في 22 لقاء الموسم الرياضي الجاري، وحافظ على نظافة شباكه في 5 مواجهات.

وضمت التشكيلة الأفضل للأخضر في مباراة السعودية وأوكرانيا اليوم كلًّا من: نجم الهلال ياسر الشهراني حيث شارك في 18 لقاء هذا الموسم بشكل أساسي، ونجم النادي الأهلي معتز هوساوي، بعدما لعب 21 مواجهة الموسم الرياضي الجاري، 20 منها بشكل أساسي.

وتواجد نجم الهلال محمد جحفلي في التشكيلة الأفضل للأخضر في مباراة السعودية وأوكرانيا اليوم بعدما لعب في 21 لقاء هذا الموسم، 19 منه كأساسي، ونجم الشباب حسن معاذ الذي شارك في 16 مواجهة الموسم الجاري، وكان 14 منها بشكل أساسي.

وشهدت التشكيلة الأفضل للأخضر في مباراة السعودية وأوكرانيا اليوم تواجد نجم النصر إبراهيم غالب بعد مشاركته في 19 لقاء هذا الموسم وصناعته لهدفين، وعبدالله عطيف نجم الهلال الذي لعب في 22 مواجهة الموسم الجاري وصنع هدفين.

وفرض لاعب النصر المُعار لنادي ليغانيس الإسباني، يحيى الشهري نفسه في التشكيلة الأفضل للأخضر في مباراة السعودية وأوكرانيا اليوم بعد تألقه هذا الموسم حيث شارك في 16 لقاء وسجل 4 أهداف وصنع 6 آخرين.

وشارك نجم الهلال المُعار لصفوف فياريال الإسباني سالم الدوسري في 13 مواجهة، وسجل 4 أهداف وصنع هدفًا واحدًا، وتواجد فهد المولد نجم الاتحاد المُعار لصفوف ليفانتي الإسباني في التشكيلة الأفضل للأخضر في مباراة السعودية وأوكرانيا اليوم بعد مشاركته في 9 مواجهات وتسجيله 3 أهداف وصناعة هدفين.

ويقود هجوم التشكيلة الأفضل للأخضر في مباراة السعودية وأوكرانيا اليوم نجم النادي الأهلي مهند عسيري بعد تألقه اللافت مع الراقي، حيث لعب 13 مباراة هذا الموسم، 8 منها بشكل أساسي، ونجح في تسجيل 8 أهداف وصنع هدفًا واحدًا.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :