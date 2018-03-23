مباراة السعودية وأوكرانيا اليوم حصريًّا على هذه القناة

المواطن - مروة نبيل

تنتظر جماهير كرة القدم العربية مباراة السعودية وأوكرانيا الودية، اليوم، التي ستُقام، مساء اليوم الجمعة، على الملعب الوطني في مدينة ماربيا الإسبانية، استعدادًا لمنافسات كأس العالم 2018 المُقرر إقامته في روسيا الصيف المقبل.

وأعلنت شبكة قنوات KSA SPORTS، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن نقل مباراة السعودية وأوكرانيا اليوم بشكل حصري على قناة KSA sport 1 في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

وأشار حساب KSA SPORTS الرسمي على “تويتر”، إلى أن المعلق الرياضي عيسى الحربين سيتولى التعليق على مباراة السعودية وأوكرانيا اليوم التي ستُقام في إسبانيا، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي؛ استعدادًا لانطلاق كأس العالم 2018 في روسيا.

وأوضحت شبكة قنوات KSA SPORTS، عبر حسابها الرسمي، أن أستوديو مباراة السعودية وأوكرانيا اليوم التحليلي سوف ينطلق في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة، وسيُقدمه الإعلامي مسفر الخثعمي على أن يتواجد أكثر من محلل في الأستوديو التحليلي.

ومن المُقرر أن يتواجد في أستوديو مباراة السعودية وأوكرانيا التحليلي كل من: فؤاد أنور، فهد الهريفي، عبدالرحمن الرومي، حمد الدبيخي، عبدالله الواكد، سلطان البرقان.

وبعد مباراة السعودية وأوكرانيا الودية اليوم يستعد الأخضر بقيادة المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي لمواجهة المنتخب البلجيكي، يوم الثلاثاء المقبل، أملًا في الإعداد الجيد قبل المشاركة في المونديال.

ويُمني لاعبو الأخضر النفس بتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة السعودية وأوكرانيا الودية اليوم؛ لمنحهم دفعة معنوية قوية قبل لقاء بلجيكا ومنافسات مونديال روسيا.







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