مباراة السعودية والعراق تُحقق هدفها في جذع النخلة

المواطن – مروة نبيل

جذبت مباراة السعودية والعراق، التي أُقيمت على ملعب جذع النخلة، وانتهت بفوز أسود الرافدين بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد الأنظار إليها؛ نظرًا لأهمية اللقاء وإقامته في مدينة البصرة العراقية.

وأكد النُّقاد الرياضيين أن الهدف الرئيسي من مباراة السعودية والعراق، التي أُقيمت على ملعب جذع النخلة، هو دعم الرياضة العراقية، بعد رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الحظر عن استقبال الملاعب العراقية للقاءات الودية.

وعلق الإعلامي وليد الفراج على مباراة السعودية والعراق في ملعب جذع النخلة قائلًا: “ملعب جذع النخلة احتضن باكورة المبادرة السعودية دعمًا لرفع الحظر عن الملاعب العراقية.. السعودية ليس جديدًا عليها دعم الأشقاء العرب.. من ينتقد الخسارة فهذا ليس منتخب إعداد كأس العالم”.

وتابع مقدم برنامج “أكشن يا دوري” تصريحاته عقب مباراة السعودية والعراق في ملعب جذع النخلة قائلًا: “أمنياتنا مع العراق الشقيق بأن يصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم قراره برفع الحظر عن الملاعب العراقية.. نتمنى ألا يأتي أشخاص مخبولون وينسبون كل شيء لنفسهم”.

ومن جانبه، علق الناقد الرياضي موسى المحياني على تشكيلة مباراة السعودية والعراق التي أُقيمت على ملعب جذع النخلة قائلًا: “التشكيلة المستدعاة لمواجهة العراق تبين لنا أنها ليست استعدادًا لكأس العالم، لكن الأهم أن تفيد هذه المواجهة برفع الحظر عن الملاعب العراقية”.

وأضاف الناقد الرياضي عادل التويجري خلال تصريحاته لبرنامج “أكشن يا دوري”، عن مباراة السعودية والعراق على ملعب جذع النخلة قائلًا: “الغرض من المواجهة الودية العراقية السعودية تم إعلانه سابقًا.. العمل المقدم من هيئة الرياضة لرفع الحظر عن الملاعب العراقية يستحق الإشادة”.

وتحدث رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عادل عزت، عن مباراة السعودية والعراق التي أُقيمت على ملعب جذع النخلة قائلًا: “نتمنى أن تتكلل مساعي معالي رئيس هيئة الرياضة لرفع الحظر عن الملاعب العراقية بهذا اللقاء الودي”.

وانتهت مباراة العراق والسعودية الودية التي أُقيمت على ملعب جذع النخلة بفوز أسود الرافدين على ملعبه ووسط جمهوره برباعية نظيفة، حيث تقدم أصحاب الأرض عن طريق النيران الصديقة في الشوط الأول، بعدما هز مدافع الأخضر شباكه بالخطأ في الدقيقة 21.

وشهد الشوط الثاني من مباراة العراق والسعودية التي أُقيمت على ملعب جذع النخلة تسجيل 4 أهداف، حيث أضاف أسود الرافدين ثلاثة أهداف عن طريق عماد محسن في الدقيقة 47، ومهند علي في الدقيقتين 50 و71، وسجل هدف الأخضر الوحيد حسن معاذ في الدقيقة 56.







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