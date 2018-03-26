مباراة السعودية وبلجيكا تُعيد ذكريات المونديال

المواطن - مروة نبيل

يحتضن ملعب الملك بودوان مباراة السعودية وبلجيكا الودية المُقرر إقامتها، يوم غد الثلاثاء، استعدادًا لمنافسات كأس العالم 2018 التي ستُقام في روسيا الصيف المقبل.

وتحمل مباراة السعودية وبلجيكا طابعًا خاصًا لدى لاعبي الأخضر، لرغبتهم في تكرار الفوز التاريخي على المنتخب البلجيكي في منافسات كأس العالم 1994.

وحققت السعودية نتائج مميزة في مونديال 1994، حيث فازت على المغرب وبلجيكا؛ وتأهلت بصحبة هولندا إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم التي أُقيمت في الولايات المتحدة الأميركية.

وفاز المنتخب السعودي الأول على نظيره البلجيكي في كأس العالم 1994، بهدف نظيف أحرزه سعيد العويران، في الوقت الذي كانت تميل فيه كافة التوقعات لصالح بلجيكا.

وقبل مباراة السعودية وبلجيكا الودية الدولية، خاض الأخضر تحت قيادة الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، 3 مباريات ودية أمام مولودوفا، العراق وأوكرانيا.

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الأولى بنهائيات كأس العالم 2018 مع منتخبات روسيا، أوروغواي ومصر، وسيلعب الأخضر المباراة الافتتاحية للمونديال أمام البلد المضيف.

ويتواجد المنتخب البلجيكي الأول في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2018 مع منتخبات إنجلترا، تونس وبنما.







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