مباراة الفيصلي ضد الأهلي تجمع بين الحلم وصراع الظروف

المواطن - مروة نبيل

تتجه أنظار مُحبي وعُشاق كرة القدم، مساء الجمعة، لمباراة الفيصلي ضد الأهلي ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين التي ستُقام على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة.

وقال الناقد الرياضي محمد العميري: “مواجهة الفيصلي ضد الأهلي تجمع بين فريق الحلم الفيصلي وفريق الظروف الأهلي الذي يُصارع على أكثر من جبهة .. ريبروف يُعاني من عدة غيابات والحلم ينتظر فريق الفيصلي”.

وتابع العميري تصريحاته بشأن مباراة الفيصلي ضد الأهلي قائلًا: “غيابات الأهلي مؤثرة والفيصلي يملك مثلثا هجوميا قويا ومتجانسا .. قد يُحقق الأهلي المفاجأة ويتأهل لنهائي كأس الملك وفقًا لظروف غياباته”.

وواصل تصريحاته بشأن مباراة الفيصلي ضد الأهلي لبرنامج “أكشن يا دوري”، قائلًا: “لست ضد أي فريق وأتمنى وصول الأهلي والاتحاد لنهائي كأس الملك لكن أتوقع وصول الفيصلي والاتحاد للنهائي .. ابتعدوا عن الالتصاق بأندية أخرى وشجعوا أنديتكم”.

ومن جانبه، علق الناقد الرياضي سلطان اللحياني على مباراة الفيصلي ضد الأهلي قائلًا: “الأهلي بخبرته وعناصره المميزة أقرب للتأهل من أمام الفيصلي بنصف نهائي كأس الملك .. عناصر الخبرة والدكة القوية ترجح كفة الفريق الأهلاوي”.

وأضاف اللحياني خلال تصريحاته بشأن مباراة الفيصلي ضد الأهلي قائلًا: “من غير المنطق اعتبار تأهل الأهلي لنهائي كأس الملك مفاجأة فالأهلي بطل؛ وإن تأهل هو أو الفيصلي فهو أمر مستحق”.

ويسعى لاعبو الراقي لتحقيق الفوز في مباراة الفيصلي ضد الأهلي للتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، أملًا في التتويج بالبطولة المحلية؛ وحصول اللاعبين على دفعة معنوية كبيرة قبل مباريات دوري أبطال آسيا والدوري السعودي للمحترفين.

على الجانب الآخر، يُمني لاعبو الفريق العنابي النفس بالفوز في مباراة الفيصلي ضد الأهلي للصعود إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، لمواصلة تقديم مستوى مميز خلال منافسات الموسم الرياضي الجاري.

ومن المُقرر أن تشهد مباراة الفيصلي ضد الأهلي تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد للمرة الأولى في المسابقات المحلية، وستُساعد على التأكد من قرارات الحُكام، وستسهم في التقليل من نسبة الأخطاء التحكيمية.







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