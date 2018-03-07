مباراة النصر والشباب تمنح كابانانغا رقمًا مميزًا

المواطن – مروة نبيل

تألق الكونغولي جونيور كابانانغا خلال مباراة النصر والشباب اليوم بشكل لافت، ليواصل الظهور بمستوى مميز منذ انضمامه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي خلال فترة الانتقالات الشتوية، قادمًا من نادي إف سي أستانا الكازاخستاني.

وظهر الكونغولي جونيور كابانانغا بمستوى مميز خلال مباراة النصر والشباب التي أُقيمت، مساء اليوم، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ18 المؤجلة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وأشار حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بعد مباراة النصر والشباب إلى أن جونيور كابانانغا نجح في تسجيل 4 أهداف خلال 4 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي في المسابقة المحلية بمعدل هدف لكل مباراة.

واستطاع الكونغولي جونيور كابانانغا تسجيل هدف مباراة النصر والشباب الوحيد في الدقيقة 83 من أحداث الشوط الثاني، ليقود الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي لتحقيق فوز هام في مشواره ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وانفرد الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي بالمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين رصيده 37 نقطة، بعد مباراة النصر والشباب اليوم، مُستغلًّا تعثر الفيصلي بالتعادل السلبي أمام الاتفاق في لقاء الجولة الـ18 المؤجلة.

وبعد مباراة النصر والشباب اليوم في الجولة الـ18 المؤجلة، تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بالليث عند النقطة 29 في المرتبة العاشرة في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.







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